Житель Саратова рассказал о больнице Балакова, куда он был экстренно госпитализирован 5 января с гнойным воспалением.Анонимный пост опубликован в группе «Типичный Балаково» и вызвал волну возмущения о читателей.По словам пациента, в отделении гнойной хирургии не делают перевязки во время праздников.- По четыре дня подряд людям не меняют повязки, а многие только после операции (ампутация конечностей)! Вонь в палате и отделении стоит ужасная! Люди гниют заживо! Какие шансы, что после такого «лечения» не будет заражения крови или не отрежут ноги/руки выше? — негодует автор поста.При этом ходячие пациенты могут «выпросить себе бинты и мазь» и перевязать себя самостоятельно.Он сообщил, что намерен приехать в Саратов и поднять проблему на уровне Минздрава области.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.