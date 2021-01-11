Вячеслав Володин 11 января посетил поселок Завокзальный в Саратове и встретился с жителями. Люди неоднократно обращались в паблик и в общественную приемную по поводу отсутствия там дорог, тротуаров, освещения.- Надо смотреть в будущее, планировать развитие поселков. Должен быть план хотя бы на три года. Не получилось в прошлом году парк начать строить — в этом году решили начать. Но опять, а где он будет, вы не подготовили землю, — заметил городским и областным властям Володин.По его словам, Поливановка, Завокзальный — всего около 15 поселков в Саратове, нуждаются в развитии.- Поставим задачу создать всю инфраструктуру: детсад, спорткомплекс, парк для жителей Завокзального. Четко — что будет в этом году сделано, что в следующем. Вы мне презентуйте на следующей встрече вместе с жителями поселка такой план, договорились, — сказал Володин мэру Михаилу Исаеву.Володин предложил собраться в середине марта. К подготовке проекта будут привлечены профессиональные архитекторы.- Фактически поселок разделяется железной дорогой, но примыкает к центру. Если Комсомольский и Елшанка — начала Саратова, то здесь — его сердце, — высказался Володин.Он дал поручение мэру Исаеву разработать программу развития остальных поселков города и заниматься ими в рамках отдельного финансирования. «Буду вам помогать», — сказал он.