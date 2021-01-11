Просто переселять людей в новые микрорайоны без инфраструктуры нельзя. Это потребует дополнительных средств, но из такой задачи надо исходить и действовать. В рамках строительства новых микрорайонов нужно запланировать строительство нового городского парка и аквапарка. Об этом председатель ГД Вячеслав Володин заявил 11 января в Саратове, где ознакомился с ходом строительства домов на улице Ипподромной в рамках реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Уже в текущем году здесь сдадут 13 домов.- Садик в этом году и детскую и взрослую поликлиники сдадим тоже в этом году, и сквер – пообещал председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин, который презентовал проект нового микрорайона.На территории микрорайона в этом году планируется построить 2 детских сада - на 160 мест каждый, поликлинику для взрослых - на 250 посещений в сутки, детскую поликлинику - на 150 посещений.- Важно, чтобы эти планы не остались на бумаге. Нам нельзя повторять опыт предшествующих руководителей, когда людей переселяли в микрорайоны без школ, поликлиник, парка - в Ласточкино, в Солнечный-2, в «Звезду». Обеспечить людей инфраструктурой нужно в тот момент, когда они заедут, - сказал Володин.Он отметил, что регион может решить проблему с переселением людей из ветхого и аварийного жилья быстрее, чем запланировано программой - до сентября 2025 года.- Если удастся реализовать программу как можно раньше, то со своей стороны вы обеспечьте социальную инфраструктуру. Со своей стороны, будем находить средства, чтобы программу по расселению завершить досрочно, - предложил Володин областным чиновникам.Володин также напомнил губернатору, что ранее обсуждали планы по строительству большого городского парка в Ленинском районе на границе с Кировским. Володин предложил начать проектирование и строительство парка уже в этом году. Также он предложил построить современный аквапарк «в удобном месте, чтобы людям комфортно было добираться».ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.