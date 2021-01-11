В Государственной жилищной инспекции по Саратовской области прокомментировали ситуацию с домом для сирот на улице Звездная в Вольске.Как ранее писала «КП-Саратов», жильцы бьют тревогу из-за того, что подвал заливает канализация.- Нам поступало несколько заявлений от жителей этого дома. Два из них — буквально в конце декабря. Как выяснили наши инспекторы, в доме не выбран способ управления. Из-за этого невозможно провести проверку, так как инспекция проверяет только управляющие организации. Мы направили письмо в администрацию Вольского района с просьбой оказать содействие по выбору способа управления или в проведении открытого конкурса по выбору управляющей организации, а также обеспечить нормальные условия для проживания людей. Жителям в ответе объяснили, что их вопрос относится к компетенции Государственной инспекции строительного надзора Саратовской области (по ст. 54 Градостроительного кодекса РФ) и порекомендовали собственникам дома совместно обратиться в этот орган, — разъяснили в ГЖИ.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.