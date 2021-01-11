В Вольске Саратовской области подвал жилого дома затопила канализация.Об этом сообщает местный портал «Про Вольск» со ссылкой на слова жильцов.Жители дома №10а по улице Звездная заявили, что сточные воды достигают уровня около полуметра и достают до колен. Не удается даже снять показания теплосчетчика, потому что до него не добраться, поэтому платить придется по нормативам.Вонь от подвала распространяется по квартирам, кое-где стены начали покрываться плесенью.Дом заселяют дети-сироты, которым квартиры были предоставлены министерством строительства и ЖКХ. При этом управляющей компании нет, так как все организации отказываются обслуживать объект. Теперь жильцы задаются вопросами о том, как велось строительство дома.В Минстрое на запрос «КП-Саратов» пообещали прокомментировать ситуацию.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.