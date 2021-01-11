Дома для врачей — работников станций скорой помощи в Саратове должны сдаваться сразу все, одновременно. В мае уже должно быть завершено благоустройство территорий вокруг, этим должен заняться город. Об этом председатель ГД Вячеслав Володин заявил в ходе визита на стройплощадку в Елшанке, где в рамках инициированного им благотворительного проекта строится жилье для врачей Ленинского района. Его сопровождают губернатор Валерий Радаев, министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин и другие чиновники.Подобные дома появятся также во Фрунзенском, Заводском и Октябрьском районах.- Сейчас главное решить вопрос по врачам, которые должны прийти на скорую. Таких условий нет в Балаково и Энгельсе, в Балашове. Это мечта министра, чтобы и там так было, — обратился Володин к областным чиновникам.Володин возмутился тем, что министр рассказал ему о наличии врачей, которые придут работать на скорую после вуза.- Вы мне зачем это втираете — вы губернатору втирайте, а не мне. Они придут только через пару лет, — сказал Володин Олегу Костину.- Он сколько лет возглавлял больницу №9, ему стало скучно. Сейчас он получил дело по своему опыту, но он и вас тренирует, — указал Володин на министра губернатору Радаеву.Осмотрев стройплощадку Володин высказал мнение, что видимость работы создается специально под его визит.- Подрядчик нам демонстрирует активную работу. Строители так делают, когда кто-то с проверкой приезжает. Но вы посмотрите на количество снега на кирпичах и поймете, когда эти работы на самом деле начались, — заметил председатель ГД.- Жилье появится, но вы думайте, кто здесь жить будет, — сказал Володин министру здравоохраненияВ Ленинском районе появятся жилые трехэтажные дома мансардного типа на 56 квартир. Еще на улице Лагерная построят около 200 квартир, также дома для медиков скорой помощи будут на улице Шелковичная.Володин заметил, что аналогично жилье для медиков надо готовить и строить рядом с будущим онкоцентром, а потом и рядом с противотуберкулезным комплексом.