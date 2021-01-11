Жители Саратова возмутились нечищеной парковкой рядом со сквером имени Марины Расковой в Заводском районе.Гневный пост появился в соцсети, в группе «Заводской Online Саратов».- Как выпал первый снег, так ни разу парковка не чистилась состояние ужасное невозможно припарковать авто. Хотелось бы, чтобы передали парковку тому, кто будет наводить порядок и почистит от снега, ведь сюда приезжают очень много машин. Такой красивый парк, но вид парковки ужасный. С машины выходишь и тут в снег проваливаешься, невозможно идти, — написал анонимный пользователь.По словам гражданина, парковку отказываются чистить как ТСЖ, так и администрация сквера.Напомним, сквер имени Марины Расковой был открыт в 2020 году. Его реконструкция велась при поддержке спикера Государственной думы Вячеслава Володина.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.