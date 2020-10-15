В Саратове открывается сквер Марины Расковой

Сегодня, 15 октября, открывается сквер Марины Расковой.

Как сообщил мэр Саратова Михаил Исаев в своем Инстаграм, ворота отворятся в 16:00.

Напомним, в сквере в Заводском районе велась реконструкция. Там благоустроили пруд с фонтанами и водопадами, проложили дорожки, озеленили территории, смонтировали малые архитектурные формы и наружное освещение. Также там появились спортивные и детские площадки, скейт-парк.

Напомним, реконструкция велась при поддержке спикера Государственной думы Вячеслава Володина, к которому обратились местные жители.

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