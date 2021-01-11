Наиболее крупные поставки подкарантинной продукции из Саратовской области в 2020 году приходились на Азербайджан – 585,4 тыс. тонн (партии пшеницы, ячменя, сои и муки), Латвию – 189,6 тыс. тонн (шрот, лузга, лён), Иран – 67,8 тыс. тонн (чечевица, кукуруза, нут), Казахстан – 59,1 тыс. тонн (пшеница, подсолнечник, соя, семена сельскохозяйственных культур и овощи), Турцию – 29,3 тыс. тонн (шрот, лузга, сафлор, чечевица, нут). Об этом «КП-Саратов» проинформировали в управлении Россельхознадзора по Саратовской областиВ текущем году впервые отгружена партия нута (549,7 тонны) в Индию, партия сафлора (25,6 тонны) в Филиппины и партия семян льна (38 тонн) в Израиль.Отгрузки осуществлялись в 44 страны мира. Всего за 2020 год Россельхознадзором проконтролировано более 1 миллиона 28 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки, предназначенного для экспорта.