ДТП, которое произошло у остановки на улице Рахова заблокировало движение трамваев сразу четырех маршрутов трамваев в Саратове.Прервано движение трамваев №№ 3, 9, 10 и 11 маршрутов.Как уточнили в группе ВК «Трамваи и троллейбусы Саратова» трамваи № 3 от 6-й Дачной следуют с увеличенным интервалом, от Мирного переулка движения нет совсем.Вагоны 11-го маршрута от 6-го квартала следуют только до ул. Осипова.Маршруты № 9 и 10 от 1-го Просяного проезда и Октябрьского поселка следуют только до Детского парка.Всех, кто ожидает трамваи этих маршрутов в Мирном переулке, просят пройдите на посадку к остановке «Детский парк».