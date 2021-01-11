В Волжском районе Саратова в суд направлено уголовное дело о крупном мошенничестве.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, бывшего заместителя директора федерального бюджетного научного учреждения обвиняют в трех эпизодах хищения на общую сумму более 1,2 млн рублей.Следствие считает, что он присвоил премии подчинённых, сообщив тем, что деньги должны быть переданы ему по указанию директора. Таким образом, с ноября 2017 года по октябрь 2019 он у одного забрал 729 тыс. рублей, у второго — 406 тыс., а у третьего — 95.Преступление было выявлено УФСБ и полицией.Уголовное дело направлено в суд.По данным нашего издания, речь идет о заместителе директора по производству ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» Николае Кадухине.Напомним, бывшего директора «Россорго» также обвиняют в крупном мошенничестве.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.