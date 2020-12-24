В Саратове завершено расследование уголовного дела о крупном хищении в научном учреждении.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, бывшего директора обвиняют в четырех эпизодах присвоения денег.По версии следствия, директор учреждения с декабря 2018 года по ноябрь 2019 распоряжался премировать подчиненных. Но полученными ими суммы требовал снять с карты и отдать ему. В общей сложности он получил более 2,4 млн рублей от четырех сотрудников.Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ региона вместе с полицией. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом, свою вину он не признает. Его имущество на сумму 2,5 млн рублей также арестовано. Дело передано в суд.По данным нашего издания, речь идет об институте «Россорго».ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.