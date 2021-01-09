Жительница Ленинского района Саратова собиралась купить гриппферон для своего ребенка — в целях профилактики во время учебы после окончания школьных каникул. Однако найти лекарство оказалось не так-то просто.Она сообщила корреспонденту «КП-Саратов», что посещение пяти аптек Ленинского района оказалось безуспешным.Фармацевты не смогли сказать ей, когда необходимый медикамент можно будет увидеть на полках. Заказать его тоже нельзя.Напомним, чиновники не раз говорили об увеличении объема поставок лекарств.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.