Днем 9 января по Саратовской области ожидается сильный снег - 6-19 мм и туман с видимостью 500 м и менее. Также местами ожидается усиление юго-западного и южного ветра, с порывами 15-17 м/с, возможна метель.На дорогах ожидаются снежные заносы, гололедица.В Саратове днем −2°…−1°, к вечеру возможно повышение температуры до +1°, утром и днем сильный снег, к вечеру снег с дождем.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.