С 1 января 2021 года в Саратовской области на 9,2% снижен единый тариф на вывоз твердых бытовых отходов в зоне №1 деятельности Регионального оператора АО «Управление отходами».С 1 января по 31 декабря 2021 года на большей части Саратовской области, включающей Левобережье, Саратов, Вольский и Хвалынский районы и ЗАТО Шиханы тариф установлен в размере 482,94 руб. за 1 куб.м.По зоне № 2 с 1 января по 30 июня 2021 года сохранен прежний единый тариф 402,46 руб. за 1 куб.м., на период с 1 июля по 31 декабря 2021 года - в размере 418,11 руб. за 1 куб.м.Как уточнили в Комитете государственного регулирования тарифов Саратовской области, механизм расчета услуги по обращению с ТКО остается прежним: с человека - в частном домовладении, и с квадратного метра жилья - в многоквартирных домах.