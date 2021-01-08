Саратовцев просят не оставлять машины на обочинах магистральных улиц в ночь на 9 января. Мэр Саратова пообещал увеличить количество уборочной техники, которая будет собирать и вывозить выпавший снег.- За ночь необходимо максимально расчистить улицы и тротуары, а также вывезти снег, так как завтра снова прогнозируются осадки, - сообщил Михаил Исаев на своей странице в Инстаграм.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.