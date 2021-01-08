Новый спорткомплекс открытого типа в поселке Юбилейный в Саратове, проект которого обсудили 8 января на встрече местные жители с депутатом ГД Николаем Панковым, должен быть бесплатным для посещения всеми желающими.- Именно поэтому я предлагал перевести все подобные спортсооружения в ведение министерства спорта Саратовской области, - напомнил на встрече Николай Панков.На встрече свои мнения и предложения высказали как городские чиновники, так и специалисты из числа тех, кто будет постоянно эксплуатировать стадион – учителя физкультуры соседних школ.По мнению людей, открытый спорткомплекс должен включать зоны для занятий легкой атлетикой и игровыми видами спорта, которые набирают популярность. Здесь можно будет заниматься футболом, баскетболом и волейболом, а также сдавать нормативы ГТО.Обсудили вопросы привязки проекта стадиона к местности, подведение коммуникаций, наличие подъездов, парковок.- Сделать качественно - главное, торопиться не надо, чтобы сдавать объект к каким-то датам. Но в этом году мы планируем его начать и завершить, - сказал Панков.Объект будет построен в текущем году на федеральные средства, которые помог привлечь Николай Панков. В рамках плана комплексного развития Юбилейного, предложенного депутатом, будут также возведена поликлиника, обустроен парк. Продолжится ремонт дорог и тротуаров.