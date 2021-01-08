Скульптор Владимир Пальмин завершил работу над памятником военной медсестре. Скульптура будет установлена в Саратове, возле областного медицинского колледжа.Установка запланирована на весну 2021 года.Об это сообщили в группе volodin.saratov в Инстаграме стороннники председателя ГД Вячеслава Володина.Они напомнили, что местные чиновники заложили камень в основание будущего памятника еще в 2017 году. Однако дело установки так и не двигалось с мертвой точки, пока за него не взялся Володин.- Памятник должен стать не только украшением города, но и символом памяти, уважения к военной медсестре, которая спасла много жизней наших солдат и офицеров, - заявил Володин.Вопросы финансирования создания и установки памятника спикер взял на себя. Сегодня, скульптор Владимир Пальмин завершил работу. Скульптура, по задумке автора, представляет собой выпускницу медучилища, которая прощается с ним перед отправкой на фронт.Памятник сейчас находится в литейной мастерской.