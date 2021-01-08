Авария на водопроводе по улице Азина, 19а, привела к тому, что для ремонта специалисты ООО \\"КВС\\" 8 января приостановили водоснабжение есще нескольких домов.Отключена вода у жильцов в домах на Азина,17, 19, 19а, 21.Планируется, что ремонтные работы будут завершены к 20.00 сегодня, 8 января.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.