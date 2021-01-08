В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Саратовской области сообщили о 252 новых случаях заражения к утру 8 января 2021 года.Больше всего выявлено в Саратове – 114 случаев, в Энгельсском районе – 38, в Балаковском – 23, в Балашовском – 12.У новый пациентов в 133 случаях есть признаки ОРВИ, у 112 диагностирована пневмония, нет никаких симптомов только у семи из новых заболевших.117 зараженных – люди старше 60 лет, это почти половина от всех заболевших. Также коронавирус выявлен у 19 детей до 14 лет.Общее число заражений в регионе с начала пандемии составляет 374390 человек, выздоровело 32038. За сутки выписали 283 пациента.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.