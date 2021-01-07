В Саратове сегодня, 7 января, откроется каток на набережной Космонавтов.Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, в 18:00 он заработает в тестовом режиме.Покататься на коньках можно на участке от Ротонды до центрального спуска.Напомним, инициатором создания катка был спикер Госдумы Вячеслав Володин.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.