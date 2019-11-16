2019-11-16T12:20:17+03:00
Общество

Вячеслав Володин предложил построить каток на набережной

Об этом стало известно из соцсети Instagram
Дарья Вострикова
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Сегодня, 16 ноября, в паблике Volodin.Saratov в «Инстаграме» появилось видео обращения председателя Госдумы Вячеслава Володина к саратовцам.

- У нас есть замечательная набережная протяженностью 2,5 км. Зимой она становится неуютной, там хотят прогуливаться не так много людей. Давайте подумаем, можно ли на этой огромной, прекрасной набережной создать каток, — предложил Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин отметил, что реализация этого плана потребует оборудование, необходимы коньки в прокате, чтобы люди могли погреться, выпить чай.

- Если мы с вами обсудим и договоримся, что оно этого стоит, правильно было бы потом обсудить это с представителями мэрии города, возможно их заинтересует такая идея. Можно было бы дополнительно осветить набережную, — сказал спикер Госдумы.

Он выдвинул идею выделить два участка: от Ротонды до вокзала, 800 метров, под детский каток, а от Ротонды до нового пляжа длиной 1 км 700 метров, под взрослый каток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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