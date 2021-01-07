Сотрудники Госавтоинспекции Саратова разыскали водителя, бросившего свой BMW на набережной.- В отношении 35-летнего водителя составлены административные протоколы. За движение по пешеходным дорожкам его оштрафовали на 2 тыс. рублей, за отсутствие страховки — на 800 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.Автомобиль отправили на штрафстоянку.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.