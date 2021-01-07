На нижнем ярусе набережной в Саратове бросили автомобиль BMW.Снимки горожане выложили в группы в социальных сетях.- Посмотрели, никого внутри нет, есть детское сиденье. Может, кто в курсе что произошло? — написал анонимный автор в паблике.Как машина оказалась припаркована в неположенном месте — остается загадкой.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.