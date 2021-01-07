Сбитые вчера, 6 января, в Александровом Гае Саратовской области парень с девочкой шли через дорогу в неположенном месте.- На их одежде не было световозвращающих элементов. Авария случилась в 21:10, — отметили в региональной Госавтоинспекции.Напомним, 47-летний водитель Renault Logan сбил 19-летнего парня, 17-летнюю девушку, и еще одного 17-летнего подростка на Краснопартизанской улице.Совершеннолетнему оказали разовую помощь, а его спутницу госпитализировали с травмами, третий пешеход не пострадал.Прокуратура организовала доследственную проверку.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.