В Александровом-Гае Саратовской области вчера вечером, 6 января, иномарка сбила трех человек, из которых двое — подростки.- На перекрестке улиц Советская и Краснопартизанская 47-летний водитель Renault Logan наехал на пешеходов 17 и 19 лет. 17-летнюю девушку отвезли в больницу, двое других отказались от госпитализации, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.Организована доследственная проверка, ее ход взял прокурор района на личный контроль. Мужчина за рулем был трезв.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.