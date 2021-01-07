Объем промышленного производства в России в период пандемии коронавируса снизился на 3% по сравнению с 2019 годом. В столице Приволжского федерального округа, Нижегородской области, падение составило 8,1%. Саратовская область продемонстрировала положительную динамику.- Обзор сразу по двум показателям демонстрирует, что лучше всего себя в 2020 году чувствовали регионы Центральной России. Сразу девяти из них удалось нарастить объемы как промышленного производства, так и строительства — Белгородской, Владимирской, Воронежской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской областям, Подмосковью и Москве. В остальной России подобных регионов не так много: примерами являются Саратовская, Свердловская, Магаданская области, Бурятия и Республика Алтай, — сообщил 6 января телеграм-канал «Региональная политика».Данные Росстата прокомментировал председатель правительства Роман Бусаргин.- По итогам 2020 года индекс промышленного производства в Саратовской области составил 102%. С учетом мер государственной поддержки нам удалось сохранить все инвестиционные проекты, в том числе на ближайшие годы. Было создано 600 высокотехнологичных рабочих мест.В регионе традиционно сильные промышленные предприятия, работающие с гособоронзаказами. На протяжении года создавались новые производства, есть планы развития и на 2021 год. Экономическая ситуация остается напряженной, но поставлена задача по сохранению действующих показателей. Положительной динамики удалось достичь в первую очередь благодаря нашим труженикам. Искренняя благодарность каждому работнику за вклад в общее дело, — отметил глава правительства Саратовской области.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.