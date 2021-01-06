Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев («Единая Россия») встретился с ветераном Великой Отечественной войны Ниной Головашевой и поздравил ее с новогодними праздниками. Парламентарий подарил пенсионерке мобильный телефон — у женщины его никогда не было.В Саратовской области ветеранам Великой Отечественной войны вручают мобильные телефоны в рамках совместной акции «Единой России» и движения «Волонтеры Победы». Аппараты передают с SIM-картами с безлимитной связью.- Несколько лет назад Нина Александровна лишилась сына, но ветераны не должны оставаться без заботы и поддержки. Теперь она в любой момент сможет связаться с близкими или, например, позвонить врачу.Важно помнить подвиг тех, кто проявил героизм и отвоевал наше будущее! — заявил Воробьев.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.