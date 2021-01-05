В Саратове на Рождество меняется схема движения и остановок автобусов и маршруток.Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, по новому маршруту с 20:00 6 января по 06:00 7 января будут ходить автобусы №№2Д и 11, а также маршрутки №№25, 33, 42, 52, 72, 73, 83, 94, 95.Напомним, также в рождественскую ночь перекроют восемь улиц.Новые схемы движения общественного транспорта:Автобус №2Д в направлении «Оргсинтез» будет выполнять объезд по улицам Мясницкая – Соколовая – Чапаева и далее по схеме движения.Автобус №11 в направлении «Музейная площадь» будет выполнять объезд по улицам Чернышевского – Челюскинцев – Мичурина и далее по схеме движения.Автобус №25 в направлении «Поселок Затон» будет выполнять объезд по улицам Соколовая – Вольская – Кутякова – Радищева – Большая Горная и далее по схеме движения.Автобус №33 в направлении «Улица Техническая» будет выполнять объезд по улицам Большая Затонская – Соколовая – Чернышевского – Московская и далее по схеме движения, а в направлении «Музейная площадь» будет выполнять объезд по улицам Московская – Чернышевского – Большая Горная – Большая Затонская и далее по схеме движения.Автобус №42 будет выполнять объезд по улицам Чернышевского – Челюскинцев – Мичурина – Московская – Чернышевского и далее по схеме движения.Автобус №52 в направлении «Филармония» будет выполнять объезд по улицам Мясницкая – Соколовая – Вольская – Кутякова – Радищева и далее по схеме движения.Автобус №72 в направлении «Железнодорожный вокзал» будет выполнять объезд по улицам Мясницкая – Соколовая – Вольская – Кутякова и далее по схеме движения.Автобус №73 будет выполнять объезд по улицам Радищева – Соколовая – Радищева и далее по схеме движения.Автобус №83 в направлении «СГЭСУ» будет выполнять объезд по улицам Кутякова – Радищева – Кутякова и далее по схеме движения.Автобус №94 в направлении «Поселок Юбилейный» будет выполнять объезд по улицам Кутякова – Радищева – Соколовая – Мясницкая и далее по схеме движения.Автобус №95 в направлении «Площадь Славянская» будет выполнять объезд по улицам Соколовая – Вольская – Кутякова – Радищева и далее по схеме движения.Данные ограничения не распространяются на транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение заданий.