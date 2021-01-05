В Саратове на Рождество перекроют восемь улиц.Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, с 20:00 6 января до 06:00 7 января 2021 года нельзя будет проехать и оставить машину на:- Московской от Чернышевского до Лермонтова;- Лермонтова от Московской до Челюскинцев;- Музейной площади от Московской улицы до Челюскинцев;- Горького от Большой Горной до Зарубина;- Симбирской от Зарубина до Большой Горной;- Большой Горной от Горького до Симбирской;- Зарубина от Горького до Симбирской;- Веселой от Большой Горной до Соколовой.Проехать разрешается только машинам, обеспечивающим проведение мероприятий, автомобилям экстренных и аварийно-технических служб.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.