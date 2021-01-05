В Саратовской области за сутки произошло несколько пожаров.Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, горела дача на Сокурском тракте, бани в Квасниковке и Красноармейске, сарай и баня в Ленинском районе Саратова.- Также в 00:08 поступил сигнал о горящем частном деревянном доме на улице Пушкина в Балакове. Полыхала кровля на площади 50 кв. м. На место выезжали два пожарных расчета, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС.На пожарах никто не пострадал.Напомним, вчера, 4 января, огонь уничтожил восемь машин в горящем СТО в Саратове.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.