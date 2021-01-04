Стали известны подробности пожара, который произошел рано утром 4 января в Ленинском районе Саратова, на Московском шоссе.Напомним, там горела станция техобслуживания и складские помещения. Пожар начался около шести часов утра и был ликвидирован около девяти утра. Огнем было охвачено почти тысяча квадратных метров площади помещений.По данным МЧС, в СТО на тот момент находились восемь легковых автомобилей. Все они уничтожены огнем. Причина возгорания устанавливается, на месте работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория.