В Вольске Саратовской области на 18 и 21-летнего местных жителей, осквернивших Вечный огонь, возбудили дело.Как сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре, в действиях мужчин по результатам проверки нашли признаки вандализма. Дело возбуждено по части 2 статьи 214 УК РФ.Напомним, 31 декабря 2020 года парни пили пиво и грызли семечки у Вечного огня в Вольске.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.