Жительница Вольска Саратовской области возмутилась поведением двух мужчин у Вечного огня.Как написала в группе «Подслушано в Вольске» Татьяна Зимина, 31 декабря она увидела их 31 декабря и сделала замечание, за то что мужчины пили пиво и грызли семечки.- На мою просьбу покинуть это место — просили меня отстать от них и грозили всесильным дядей. Я не знаю, кто его дядя... Но я знаю, что мой дед ветеран Великой Отечественной войны! Прошу мою публикацию считать официальным обращением в МО МВД, — написала женщина.Пост вызвал негодование у жителей Вольска, которые также возмутились поведением мужчин.В ГУ МВД по Саратовской области сообщили, что по данному факту начата проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего и причастные лица. По итогам будет принято процессуальное решение.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.