ГИБДД Саратовской области обратилось к жителям региона и областного центра с просьбой быть максимально внимательными на дорогах.По прогнозам синоптиков ночью и днём во вторник, 5 января, в Саратове и области ожидается осложнение погодных условий, вызванных появлением тумана и ухудшением видимости на дорогах. Автомобилистам напоминают о выборе скорости движения с учетом состояния проезжей части и конкретной ситуации на дороге и предлагают быть предельно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных перезодов.Пешеходам в темное время суток необходимо обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.