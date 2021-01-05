Читатели «Комсомолки» из Ершовского района прислали фото и видео с водопроводной водой, которая подается у них в дома в эти дни.- Добрый день! Вот такую воду должны пить жители Ершовского района! Сегодня у нас льется такая питьевая вода! И это не деревня! Это центр города!!! — сообщили читатели. Жидкость по цвету больше похожа «на кофе с молоком».Как выяснилось, накануне был порыв на водопроводе. После устранения аварии вода в трубах горожан стала такой, как на видео.По информации «КП-Саратов», это продолжается не один день. В результате ремонтов на водопроводе в дома начинает поступать муть из старых коммуникаций.Горожане считают, что потерпеть можно, если бы это не случалось регулярно.