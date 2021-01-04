В Саратовской области за минувшие сутки, 3 января, официально зафиксировано еще два подтвержденных случая смерти от коронавируса.Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.В региональном минздраве уточнили, что умерла 68-летняя женщина, страдавшая сахарным диабетом и артериальной гипертензией.Также от коронавируса скончался мужчина 51 года, страдавший сахарным диабетом и бронхиальной астмой.Общее количество погибших от новой коронавирусной инфекции в Саратовской области с момента начала пандемии достигло 428 человек.