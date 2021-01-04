Коронавирусом в Саратовской области за минувшие сутки заразился еще 271 человек.На утро 4 января оперштаб региона подтверждает также 193 случая выздоровления.Больше всего случаев заражения в Саратове – 135 человек, в Энгельсском районе -31, в Балаковском – 19, в Балашовском – 11.Большая часть зараженных оказалась с признаками ОРВИ – 170 человек, пневмония диагностирована у 87 новых пациентов, никаких внешних признаков болезни не оказалось у 14 зараженных.По-прежнему больше всего заражаются люди старше 60 лет, за сутки таких оказалось 73 человека. Среди новых случаев также 18 – у детей до 14 лет.Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 36399 человек. Выздоровели с начала эпидемии 31076 человек.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.