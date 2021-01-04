Медики Центра медицины катастроф были вызваны к дому №55/65 по улице Луговой в Кировском районе Саратова, где мужчина выпал из окна пятиэтажки.ЧП произошло поздней ночью.Как сообщает сайт ЧП-Саратов, 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения выпал из окна квартиры на втором этаже. Медики пытались реанимировать его, в критическом состоянии пострадавший госпитализирован.Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.