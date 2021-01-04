Складские помещения и СТО полыхали в Саратове на площади свыше 1350 кв. метров в Ленинском районе Саратова. Пожар второй категории сложности начался со здания СТО на Московском шоссе 35/1 В.Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 6 утра 4 января.- На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны было установлено, что происходит загорание кровли цеха. С места пожара был объявлен вызов №2, дополнительно были привлечены силы и средства, всего к месту пожара выехало 98 человек и 25 единиц техники. Создано 2 боевых участка тушения пожара, - сообщили в МЧС по Саратовской области.Горело здание переменной этажности (1-3 этажей), кирпичное, с металлической кровлей по деревянной обрешётке, размером 45х30 кв.м.К восьми часам утра в МЧС сообщили о локализации пожара, горение продолжается на площади 1350 кв.м.По предварительным данным погибших и пострадавших нет.UPD К 9 утра в пресс-службе МЧС сообщили \\"КП-Саратов\\", что пожар ликвидирован. Общая пдлощадь охваченная огнем составила почти тысячу квадратных метров.