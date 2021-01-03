В квартире одного из домов по улице 25 лет Октября в Петровске Саратовской области после празднования нового года 64-летний мужчина забил жену до смерти. Причина – ревность и подозрения в измене.От полученных травм 49-летняя женщина, которую муж избил руками и ногами, скончалась.Ее тело женщины обнаружил сын подозреваемого, пришедший 3 января навестить отца. Он и вызвал полицию.Следователем Аткарского межрайонного отдела СУ СКР по Саратовской области СК подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.