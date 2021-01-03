Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о планах в профильной сфере на 2021 год.До конца 2021 года ожидается, что на работу поступят еще 158 врачей, их количество составит 9229 человек, 894 средних медработников — увеличение до 21580 человек.По программам «Земский врач»/«Земский фельдшер» заключены договоры с 38 врачами и девятью фельдшерами.Он отметил, что для привлечения специалистов в работу в районы будет решаться вопрос со служебным жильем.В этом году впервые из бюджета области на эти цели выделено 50 миллионов рублей.Десять медработников получили жилье от районных администраций, 51 человеку компенсируют расходы за его аренду.Чиновник отметил также поддержку председателя ГД Вячеслава Володина, по инициативе которого предложено строить жилье для врачей скорой помощи в Саратове.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.