Вячеслав Володин предложил строить жилье для врачей скорой помощи в Саратове
Сегодня, 22 мая, председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил строить жилье для врачей скорой помощи в Саратове.
Запись его обращения опубликована в группе сторонников председателя ГД в соцсети Instagram.
- У нас не хватает 32% врачей, более 50% вакансий средне-медицинского звена. Без этого также невозможно, чтобы скорая работала эффективно. Поэтому нужно проработать вопрос строительства служебного жилья для врачей и среднего медицинского персонала. Может быть, будут таунхаусы, квартиры в таунхаусах или комфортабельное общежитие, допустим, для средне-медицинского персонала, а для врачей это будут квартиры. Если через обратную связь вы считаете, что это правильно, то тогда будем готовить проект, потом покажем вам, затем на будущий год приступим к его реализации., — подчеркнул Вячеслав Володин.
Он отметил, что для постройки служебного жилья можно использовать землю в Елшанке, откуда были отселены 24 барака.
Перед началом строительства пройдет встреча с самими работниками «скорой» для обсуждения вопроса.
Вячеслав Володин обозначил, что было бы эффективно готовить в СГМУ врачей, которые будут работать на скорой помощи, создать отделения для обучения в медицинских колледжах. А еще поддерживать тех, кто уже сделал такой выбор.
Вячеслав Володин о строительстве жилья для работников скорой помощи.
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ИСТОЧНИК KP.RU