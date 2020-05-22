22 Май 2020 2020-05-22T17:22:50+03:00

Для этого могут использовать земли в Елшанке

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Сегодня, 22 мая, председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил строить жилье для врачей скорой помощи в Саратове.

Запись его обращения опубликована в группе сторонников председателя ГД в соцсети Instagram.

- У нас не хватает 32% врачей, более 50% вакансий средне-медицинского звена. Без этого также невозможно, чтобы скорая работала эффективно. Поэтому нужно проработать вопрос строительства служебного жилья для врачей и среднего медицинского персонала. Может быть, будут таунхаусы, квартиры в таунхаусах или комфортабельное общежитие, допустим, для средне-медицинского персонала, а для врачей это будут квартиры. Если через обратную связь вы считаете, что это правильно, то тогда будем готовить проект, потом покажем вам, затем на будущий год приступим к его реализации., — подчеркнул Вячеслав Володин.

Он отметил, что для постройки служебного жилья можно использовать землю в Елшанке, откуда были отселены 24 барака.

Перед началом строительства пройдет встреча с самими работниками «скорой» для обсуждения вопроса.

Вячеслав Володин обозначил, что было бы эффективно готовить в СГМУ врачей, которые будут работать на скорой помощи, создать отделения для обучения в медицинских колледжах. А еще поддерживать тех, кто уже сделал такой выбор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/780636" frameborder="0"></iframe> Вячеслав Володин о строительстве жилья для работников скорой помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU