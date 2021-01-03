В Саратовской области 3 января сохранится теплая облачная погода.Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, днем ожидаются небольшие осадки.Будет туманно, со снижением видимости до 500 и менее метров, на дорогах гололедица. ГИБДД предупреждает водителей и пешеходов об осторожности.Втер будет дуть с запада со скоростью 3-8 метров в секунду.Днем столбик термометра покажет -3... +2 градуса.Интересно, что примерно такая же погода была и год назад, 3 января 2020 года. Температура колебалась около нуля градусов. Были туман и гололедица.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.