Пятница в Саратове пройдет без осадков

3 Янв. 2020 2020-01-03T07:50:31+03:00

В пятницу будет облачно с прояснениями Фото: Екатерина Семенова

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В Саратовской области 3 января существенных осадков не ожидается.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС со ссылкой на Гидрометцентр, прогнозируется облачная погода с прояснениями.

Местами возможен туман, изморозь. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду, а при порывах – до 14 метров в секунду.

Днем столбик покажет до -5 градусов. В отдельных районах – около нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU