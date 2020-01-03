Пятница в Саратове пройдет без осадков
Потеплеет до нуля
В пятницу будет облачно с прояснениямиФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области 3 января существенных осадков не ожидается.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС со ссылкой на Гидрометцентр, прогнозируется облачная погода с прояснениями.
Местами возможен туман, изморозь. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду, а при порывах – до 14 метров в секунду.
Днем столбик покажет до -5 градусов. В отдельных районах – около нуля.
ИСТОЧНИК KP.RU