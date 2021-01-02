Паблику volodin.saratov в Instagram исполнилось два года.Он был основан 1 января 2019 года.За это время у паблика, который информирует жителей Саратовской области о проектах, которые председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин помогает реализовать в нашем регионе, появилось 113 тыс. подписчиков. Причем две трети из них — в 2020 году.В паблике 2 123 публикации. Большинство из них касаются инвестиционных и социальных проектах. Немало и постов об истории и географии Саратовской области, о ее жителях, героях нашего региона.Жители области нередко сообщают через группу о возникающих проблемах, делятся переживаниями и просят помощи. Зачастую обращения от граждан становятся основой для серьезного разбирательства.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.