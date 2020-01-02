Паблику Volodin.Saratov исполнился год

2 Янв. 2020 2020-01-02T16:14:58+03:00

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Ровно год исполнился группе сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина Volodin.Saratov в соцсети Instagram.

Напомним, он был создан 1 января 2019 года и с тех пор его подписчиками стали более 37 тыс. человек.

Спикер Госдумы поделился мыслями, как возник паблик и в чем заключается его помошь при работе с жителями.

- Дорогие друзья, понятно, год только начинается, но есть повод подвести итоги наши с вами, потому что речь идет о паблике сторонников. За прошедший год в него обратилось около 30 000 человек. Для меня это возможность напрямую с вами разговаривать, обсуждать проблемы, ну и, конечно, участвовать в решении вопросов, которые вы обозначаете, оказывать помощь людям. Кстати, говоря об этом, хочу подчеркнуть: через паблик приходит обращений больше, чем обращаются непосредственно в общественную приемную. Там тоже много обращений, и люди сами приходят, самостоятельно, для того, чтобы обсудить проблемы. Но через паблик у нас идет значительно большее количество обращений. Для меня это очень важный канал обратной связи и информации, поэтому я надеюсь, мы с вами будем поддерживать контакт и обсуждать вопросы в рамках паблика сторонников так же эффективно, как за прошедшее время. В общем-то, наш паблик молодой, ему всего лишь 1 год, но насколько я вижу, очень большая польза от того что, такой проект был реализован. И это ваша заслуга. Идея и поддержание паблика - все это делается руками сторонников, и вы живете этим. Я, со своей стороны, помогаю и делаю все возможное, что от меня зависит, для того чтобы информация своевременно была предоставлена, ну и конечно, обращения рассмотрены, с которыми вы выходите в паблик. Удачи! Хорошего настроения! Еще раз хочу высказать слова признательности и благодарности тем, кто подписался на этот паблик, – сказал Вячеслав Володин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/752990" frameborder="0"></iframe> В группу приходит больше обращений, чем в общественную приемную.

ИСТОЧНИК KP.RU