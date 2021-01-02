Депутат Государственной думы России Николай Панков рассказал об обновлении и развитии общественного электротранспорта Саратова.Об этом он написал в своем телеграм-канале «Пара слов».- В конце года вышло постановление, которое даст возможность обновить подвижной состав. Особенно, на наиболее востребованных троллейбусных маршрутах Саратова. Это маршрут №5 из Ленинского района в центр. Второй маршрут №15 из Заводского. Они всегда наиболее загруженные и протяжение. 24 троллейбуса будут выделены Саратовской городской агломерации в рамках федерального проекта.Спикер Госдумы Вячеслав Володин всегда уделяет большое внимание решению проблем СГЭТ. Встречался с трудовым коллективом, добивался повышения заработной платы начинающим водителям, техническому персоналу. Помогал получить троллейбусы, которые эксплуатировались в Москве. Они хорошего качества и намного новее тех, что были на наших маршрутах.Электротранспорт очень востребован жителями города. И он должен стабильно работать, быть комфортным и безопасным. Тем более обновление электротранспорта новыми машинами не было давно. А здесь сразу 24 троллейбуса. Да они еще и в лизинг. Однозначно обновится не только троллейбусный парк. Это еще и обеспечит комфорт и безопасность наших граждан, — написал Николай Панков.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.