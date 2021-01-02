Олег Костин, министр здравоохранения Саратовской области, поздравил Анастасию Шеянову с рождением ребенка.Напомним, именно она родила первого ребенка 2021 года. Он появился на свет всего через минуту после полуночи в Энгельсской городской клинической больнице №1.Новорожденного назвали Станиславом. Роды принимала врач Марине Геворгян.Всего за два первых дня 2021 года родилось уже 19 мальчиков и 14 девочек.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.