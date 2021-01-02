В первую минуту нового 2021 года в Саратовской области родился первый ребенок.Как сообщил в своем Instagram губернатор Валерий Радаев, пополнение произошло в семье Шеяновых. Сын родился 01.01.2021 в 00:01.- От всей души желаю всем юным жителям Саратовской области крепкого здоровья, а родителям — счастья и благополучия, — сказал губернатор.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.